Siegerehrung am 26. Juni Das sind die Gewinner beim Stadtradeln 2024 in Haan

Soviel vorweg: Die 100.000-Kilometer-Marke hat die Stadt Haan auch in diesem Jahr wieder geknackt. Das ist jedoch nicht die einzige gute Nachricht der „Stadtradeln“-Aktion 2024 in der Gartenstadt, über die man sich im Rathaus und vor allem im Büro der städtischen Klimaschutz-Managerin Janine Müller freuen dürfte. Die Teilnehmer haben sich auch in diesem Jahr wieder große Mühe, ein gutes Resultat zu erstrampeln.