Spogomi World Cup Das sind Deutschlands fleißigste Müll-Sammlerinnen

In den kommenden Tagen können Charlotte Schmitz, Meike und Finja Lukat schon mal fleißig Sushi probieren, denn das werden sie im November womöglich reichlich vorgesetzt bekommen. Dann werden die drei Haanerinnen sich nämlich in der japanischen Metropole Tokio aufhalten. Der Grund für die Reise ergab sich am Samstag: Da gewann das Trio aus der Gartenstadt den bundesweiten Vorentscheid der Müllsammelweltmeisterschaft „Spogomi“ in Düsseldorf. Und das bedeutet automatisch die Teilnahme an der WM-Endrunde in Japan.