Pläne für die Haaner Stadtverwaltung : Das neue Rathaus vereint drei Gebäude

Haan Die Stadt Haan hat den Auftrag für ihren neuen Verwaltungskomplex mit Ratssaal und VHS an das Büro „STM-Aarchitekten“ aus Nürnberg vergeben.

Drei eigenständige Gebäude, die einen einheitlichen Komplex bilden – es klingt zunächst ein bisschen wie die Quadratur des Kreises, was Michael Stößlein an Wünschen erfüllen soll und jetzt im Rahmen einer Pressekonferenz der Stadt Haan auch öffentlich vorstellte. Und doch schaffte es der Professor für „Werkstoffe und Technologien im Bauwesen“ an der TH Nürnberg die beiden Extreme schlüssig miteinander zu vereinen. Kein Wunder also, dass sein Architekturbüro „stm“ kurz vor Weihnachten den Zuschlag für den Bau des neuen Rathauses der Gartenstadt bekam – die Entscheidung im nicht-öffentlichen Teil der Stadtratssitzung fiel einstimmig aus.