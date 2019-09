Neue Aktion im Kreis Mettmann : Neanderland hat eine Schokoladenseite

Kreis Mettmann Für die Verpackung der fair gehandelte Süßigkeit haben Kinder Motive aus dem Kreis gemalt.

Yichen lässt sich ein Stück der „Guten Schokolade“ langsam auf der Zunge zergehen. Es ist das erste Mal, dass er die hochwertige Schweizer Schokolade probiert. „Die schmeckt wirklich ganz toll, kann man gar nicht so beschreiben“, schwärmt der Zwölfjährige. Das Besondere aber daran ist, dass eine Zeichnung des Neanderthal Museums die Tafel ziert, gemalt von Yichen. „Ich habe im Frühjahr an dem Malwettbewerb teilgenommen, man sollte sich etwas überlegen, was typisch für das Neanderland ist“, erinnert sich der Schüler des Konrad-Heresbach-Gymnasiums in Mettmann. „Was liegt da näher als das Museum? Ich finde es toll, weil man dort unheimlich viel lernen kann.“