Finanzkrise Das ist die Streichliste der Stadt Haan

Bürgermeisterin Bettina Warnecke und Stadtkämmerin Doris Abel hatten es am Dienstagabend bei der Vorstellung des Haushaltsentwurfs für das Jahr 2024 bereits angekündigt: Weil sich die finanzielle Lage im Laufe des Jahres „in einem nicht erwarteten Umfang verschärft“ habe, stehe die Stadt Haan innerhalb weniger Monate nicht mehr nur am Abgrund, sondern sei heute „schon den berühmten Schritt weiter“. Um nicht in eine „Nothaushalt-Situation“ zu gelangen, bei der selbst jede Büroklammer-Anschaffung durch die Kommunalaufsichtsbehörde genehmigt werden muss, sind Politik und Verwaltung aufgerufen, ein genehmigungspflichtiges Konzept aufstellen, das den Weg zur Haushaltssicherung aufzeigt: „In einem solchem Konzept müssen wir alle freiwilligen Leistungen und Zuschüsse auf den Prüfstand stellen und auf ihre Finanzierbarkeit hin hinterfragen“, kündigte Abel an. Eine entsprechende „Streichliste“ hat die Stadt gleich mitgeliefert. Sie reicht von der Neustaffelung der Elternbeiträge in den Kitas bis hin zur Anhebung der Hundesteuer. Hier einige Auszüge: