Maßnahme der Stadt Haan Begrünung des Gymnasiums Haan abgeschlossen

Mit dem Neubau des Gymnasiums waren in Haan von Beginn an alle zufrieden. Was sich darum herum jedoch in den ersten Jahren dem Betrachter darbot, hatte für viele eher etwas von trister Mondlandschaft als von einem Schulhof mit Aufenthaltsqualität. Kritiker sprachen von einer „Steinwüste“ und legten der Stadt zu Last, die Begrünung nicht rechtzeitig in die Wege geleitet zu haben.