Medizin in Haan 25 Jahre Kardiologie an der Königstraße

„Eine solch namhafte Praxis über so viele Jahre so erfolgreich zu führen, ist eine wirklich großartige Leistung“, sagt Noel Deist (44), der als einer von zwei Kardiologen seit 2019 in der Praxis arbeitet. Zuvor war Deist Oberarzt an der Uniklinik Düsseldorf. „Mich fasziniert an dem Fachgebiet unter anderem, dass man Menschen so gut helfen kann. Es gibt ein Problem, dieses erkennt man und kann es dann lösen.“ sein Kollege Dr. Andreas Sundermeyer (41) bringt seine Begeisterung für das Herz und die dazu gehörige Technik („ein schlagendes Herz zu sehen, diese bewegten Bilder zeigt sonst kein medizinisches Gerät“) aus Leipzig mit, wo er studiert und das europaweit größte Herzzentrum kennengelernt hat.