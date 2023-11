Evangelisch-reformierte Kirche in Haan Pfarrhaus-Renovierung für 600.000 Euro

Das Pfarrhaus, welches seit Anfang November von einem Gerüst verdeckt war, wurde rundum erneuert, immer aber mit den durch den Denkmalschutz notwendigen Auflagen. Dadurch wurde vieles aufwendiger, die ursprüngliche Bauart und das Aussehen blieben jedoch erhalten. „1764“ prangt in frisch gestrichenen, schwarzen Lettern über der Eingangstür mit dem imposanten Löwenkopf als Türklopfer, natürlich wurde auch die grüne Holztür komplett aufbereitet. „Wir konnten nirgendwo einfach nur Farbe drüberpinseln“, erklärt Burkhardt Ibach. Alle Fensterläden, allein auf der Eingangsseite des Hauses sind es 14 an der Zahl, mussten ausgebaut und in einer Schreinerei mühevoll aufbereitet werden. Gleiches gilt für die sich mittig am oberen Stockwerk befindliche Ladeluke zum Speicher; gleich darüber blieben die kleinen Fensterchen aus grünem Glas erhalten. „Die Fenster sind eigentlich das einzige, was wir erhalten konnten“, beschreibt Burkhardt Ibach.