Sommerspaß in Gruiten : Wieder da: Entenrennen auf der Düssel

Sommerspaß in Gruiten

Auf der Kleinen Düssel in Gruiten-Dorf wird am kommenden Sonntag wieder ein Entenrennen ausgetragen. Erwartet werden rund 100 Teilnehmer. Foto: Tinter, Anja (ati)

Freunde der putzigen Gummitierchen sollten sich Sonntag, 1. September, schon jetzt im Kalender anstreichen. Dann startet in Gruiten das traditionsreiche Entenrennen auf der Düssel. Und die Haaner Bürgermeisterin gibt den Startschuss.

Es war schon vermisst worden. Aber nach einem Jahr Pause ist die insbesondere bei vielen Kindern beliebte Veranstaltung auf der Kleinen Düssel in Gruiten wieder zurück. Organisiert wird das Event bereits zum achten Mal von der FDP und ihrem „Rennleiter“, dem früheren Ratsmitglied Arnd Vossieg, seiner Frau Ulrike, die den stressigen Job im „Wettkampfbüro“ mit viel Geduld und Erfahrung meistert, „Streckenwart“ Reinhard Zipper und vielen Helfern längs der Düssel und am Kaffee- und Kuchen-Stand (alles selbst gebacken) vor dem Haus am Quall.