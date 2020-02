Gespendet : Das DRK Haan freut sich über zwei Übungs-Defibrillatoren

Sichtlich erfreut zeigt sich Raphael Harlos, Ausbildungsbeauftragter beim Deutschen Roten Kreuz (DRK), Ortsverein Haan, über die neueste Anschaffung im Bereich der Breitenausbildung. Dank einer großzügigen Spende in Höhe von 1000 Euro eines Haaner Unternehmens konnte das DRK zwei Trainer für den Umgang mit automatisierten externen Defibrillatoren (AED) anschaffen.

Die nächsten Erste-Hilfe-Lehrgänge bietet das DRK in Haan am Samstag, 8. Februar, Sonntag, 16. Februar, und am Samstag, 22 Februar, an. Alle Lehrgänge beginnen um 9 Uhr, enden gegen 17.15 Uhr und finden in der Unterkunft an der Bahnhofstraße 43 in Haan, statt. Die Lehrgänge sind auch für alle Führerscheinbewerber und Betriebshelfer geeignet. Info unter Tel. 02129 31359 oder ausbildung@drk-haan.de, www.drk-haan.de