Hilfsorganisation zog Bilanz Das Deutsche Rote Kreuz Haan war sehr aktiv

Der Kassenbericht von Kassenwartin Anja Müller zeigte einen ausgeglichenen Haushalt, was durch die Rücklagen der vergangenen Jahre bedingt war, die in 2021 für die Renovierung des DRK-Gebäudes genutzt wurden. „Auch nächstes Jahr werden wir wieder Ausgaben für das Haus haben“, erklärte Anja Müller. Rückwirkend wurde der Haushaltsplan für 2022 genehmigt und auch die Entlastung des Vorstandes ging nach dem Bericht der Kassenprüfer einstimmig über die Bühne. Als neuer Kassenprüfer tritt Dirk-Peter Huhn die Nachfolge seines Vaters an.