Haan: Das Becherhus singt wieder mit dem Duo Mapiano

haan (höv) Die Sommerpause ist vorbei und das Musiker-Duo „Mapiano“ meldet sich mit dem nächsten Mitsing-Konzert am Donnerstag, 25. Oktober, im „Becherhus“ (Kaiserstraße 47) zurück.

Aus einer Vielzahl an Gute-Laune-Klassikern und Ohrwürmern haben die beiden einen weiteren kurzweiligen Abend zusammengestellt. Superhits, Volkslieder, Schlager, Evergreens und die ein oder andere musikalische Überraschung erwartet alle Sangesfreudigen ab 19.30 Uhr. „Das Singen in Gemeinschaft verbindet, rührt an und reißt einen unweigerlich in seinen Bann“, spricht Melanie aus Erfahrung.