Backhaus in Gruiten feiert Richtfest Geschichte geht bald auch durch den Magen

Die Idee, mit einem Backhaus das Dorf Gruiten und den Dorfanger zu bereichern, geht in den Herbst 2018 zurück. Schon damals gab es Überlegungen, die diskutiert wurden und ein positives Echo hervorriefen. „Lothar Weller begab sich auf Spurensuche nach Gruitener Backhäusern“, erzählte Claudia Köster, Vorsitzende des Fördervereins Haus am Quall, „denn in vergangenen Zeiten verfügten zahlreiche Höfe und Gebäude über Backhäuser, häufig auch für die gesamte Dorfgemeinschaft.“