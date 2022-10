Europa-Union Haan : Das 25. Boule-Turnier verbindet Generationen im Haaner Park Ville d’Eu

Boule-Turnier der Europa-Union Haan. Die 25. Auflage verzeichnete so viele Teilnehmer, dass zahlreiche Absagen ausgesprochen werden mussten. Foto: Europa-Unon Haan/Europa-Union Haan

Im Park Ville d´Eu, bei sonnigem Oktoberwetter veranstaltete die Europa-Union Haan wieder ihr halbjährliches Bouleturnier. Die Nachfrage zu diesem 25. Bouleturnier übertraf diesmal alle Erwartungen, sodass leider zahlreiche Absagen ausgesprochen werden mussten.

Die mitspielenden 28 Teilnehmer bestätigten im Verlauf des Turniers wieder von Neuem die Erfahrungen der letzten Jahre, dass dieses französische Spiel mit den silbernen Kugeln und dem kleinen Holzschweinchen auch die begeistern kann, die erstmalig die Kugeln über den Parkweg werfen. Und wie in den Vorjahren, so betonte der Vorsitzende der Europa-Union, Wolfgang Jegodowski, reihten´ sich wieder Neulinge in die Liste der glücklichen Gewinner ein.