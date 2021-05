Straßenname in Haan : Daimler wünscht sich „Mercedes-Benz-Platz“

Haan Der Grundstücksvertrag für das „Truck Center West“ ist unterschrieben, dort soll bald das Gebäude errichtet werden. Nun geht es um die zukünftige Adresse.

Das Grundstück ist verkauft – die Firma Daimler kann ihren Nutzfahrzeug-Servicebetrieb in Haan bauen. Das „Truck Center West“ – so der vorgesehene Name – soll Werkstattgebäude, Büroflächen und Lagerflächen beinhalten. Der Bebauungsplan wies den Namen des Geländes bislang als „Nördlich Backesheide“ aus – doch das ist nicht gerade ein klingender Name für eine Weltfirma. Insofern verwundert es nicht, dass das Unternehmen inzwischen den Wunsch an die Stadt herangetragen hat, seine Firmenadresse künftig „Mercedes-Benz-Platz 1“ nennen zu können.