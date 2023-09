An der Kaiserstraße Dachkasten droht auf die Straße zu stürzen

„Gefahr im Verzug“, hieß es am späten Dienstagabend in der Haaner Innenstadt. Grund für den Einsatz: ein sogenannter „Traufkasten“ Solche Dachkästen kommen überall dort zum Einsatz, wo ein Hausdach über die Außenmauern hinausragt. Der Kasten sorgt für den effizienten Schutz von Dachstuhl und Hausfassade. Weil Teile eines solchen Kastens am Gebäude einer Gaststätte an der Kaiserstraße abzustürzen drohten, rückte umgehend die Feuerwehr aus, um die Gefahrenstelle abzusichern. Der Bereich inklusive der Verbindungsfahrbahn von Kaiserstraße zur Walder Straße mussten gesperrt werden Das Technische Hilfswerk wurde hinzugezogen und bewertete die Situation mithilfe eines Baufachberaters. Ein Schutzgerüst für die Hauseingänge wurde aufgebaut, um sicherzustellen, dass das Gebäude gefahrlos betreten und verlassen werden kann.