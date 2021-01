Spendenziel 2020 erreicht : „Stark für die Jugend“: CVJM Haan bittet um Spenden

Haan Seit 16 Jahren gilt es für den Christlichen Verein Junger Menschen (CVJM) Haan, eine der beiden hauptamtlichen Sozialarbeiterstellen aus Spenden zu finanzieren. Das ist auch 2020 wieder gelungen, teilte Simone Starke mit, und dankt für die Unterstützung.

2004 reduzierte die Evangelische Kirchengemeinde nämlich den Personaletat für die Jugendarbeit auf eine Stelle. „Wir brauchen Hilfe – sonst läuft hier demnächst nur noch die Hälfte“, stand wenig später auf einem Banner, das am CVJM-Vereinshaus an der Alleestraße 10 flatterte. Die Aktion „Stark für die Jugend“ war geboren. Seither sammelten sich Jahr für Jahr rund 50.000 Euro auf dem Spendenkonto. Und so wird es weiterhin sein müssen. Deshalb bittet der CVJM Haan auch für 2021 um Unterstützung.