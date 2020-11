Pandemie : Haan schafft keine Lüftungsgeräte für Klassen an

Eine Schülerin öffnet mit einer Mund-Nasen-Bedeckung im Unterricht das Fenster.Dieses sogenannte Stoßlüften gilt als wirksamste Maßnahme gegen eine Verbreitung des Corona Virus durch die Raumluft. Foto: dpa/Daniel Bockwoldt

Haan Bei der Bekämpfung des Coronavirus in den Klassenräumen setzt man im Rathaus auf „Stoßlüften“. Und diese Empfehlung hat das Schulamt der Stadt Haan in der vergangenen Woche auch bereits allen Schulleitern in einer E-Mail mitgeteilt.

Von Peter Clement

Alle 20 Minuten Stoßlüften, dazu Querlüften, wo immer es möglich ist, und offene Fenster während der gesamten Pausendauer – das sind Maßnahmen, die das Land NRW allen Schulen zur Verhinderung der Ausbreitung des Coronavirus empfiehlt. Und diese Empfehlung hat das Schulamt der Stadt Haan in der vergangenen Woche auch bereits allen Schulleitern in einer E-Mail mitgeteilt.

Mobile Raumluftreiniger als ergänzende Maßnahme, um das Risiko einer Infektion mit SARS-CoV-2 zu verringern, sind in Haan im Gegensatz zu anderen Städten derzeit allerdings nicht geplant. Dies teilte Stadtsprecherin Sonja Kunders jetzt auf Anfrage mit.

Das städtische Gebäudemanagement habe bestätigt, „dass die Fenster in allen Unterrichts- und Verwaltungsräumen der Haaner Schulen, einschließlich der Lehrerzimmer, geöffnet werden können, um eine gute Durchlüftung zu gewährleisten“, berichtet Kunders. Die bisherigen Rückmeldungen aus den Schulen seien positiv, so dass mit der Praxis weiter fortgefahren werde und eine Anschaffung von Luftreinigungsgeräten vorerst nicht vorgesehen sei.

Das neu errichtete Gymnasium verfüge zudem über eine Lüftungsanlage, „die ohne Fensterlüftung für eine flächendeckende Grundlüftung des Gebäudes sorgt, was jedoch bei voll besetzten Klassen auch nicht die genannten Lüftungsempfehlungen ersetzt“, heißt es in dem Infoschreiben der Stadtverwaltung weiter.

Auch Berufsgenossenschaften und Unfallkassen hatten zuletzt darauf hingewiesen, dass „die notwendige Frischluftzufuhr mittels Lüften über Fenster“ nicht technisch ersetzt werden könne. Solche Geräte böten darüber hinaus auch keinen Schutz vor einer möglichen Tröpfcheninfektion mit SARS-CoV-2 im Nahbereich.