Wahlkampf : Corona-Warnung: CDU-Kandidat bleibt fünf Tage daheim

Michaela Noll und Ralph Brinkhaus beim Talk im Park Ville D‘Eu. Foto: Köhlen Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Haan Klaus Wiener blieb am Freitag dem Bürgerdialog mit Unionsfraktionschef Ralph Brinkhaus im Park Ville d’Eu fern. Er war allerdings per Telefon zugeschaltet. Montag will er wieder durchstarten.

Prominenz aus der Bundespolitik ist für die örtlichen Wahlkreis-Kandidaten oft das sprichwörtliche Salz in der Suppe. Die dürfte dem Haaner CDU-Bewerber Klaus Wiener am Freitag allerdings zunächst etwas laff geschmeckt haben. Zwar hatte auch er mit Ralph Brinkhaus – dem Fraktionsvorsitzenden der Union im Deutschen Bundestag – einen hochkarätigen Gast nach Haan geholt. Doch während Brinkhaus wie vorgesehen Bürger im Park Ville d’Eu traf und dort eine 45-minütige Grundsatzrede hielt, blieb Wiener zu Hause. Grund dafür: eine Corona-Warnung.

Nach einer Podiumsdiskussion der Bundestagskandidaten am Dienstagabend in Mettmann hatte bei einigen der rund 70 Anwesenden die Corona-Warn-App ausgelöst und ein „erhöhtes Risiko“ angezeigt. Auch Wiener erhielt die „Rote Karte“ im Display, die auf eine Begegnung mit einer Person hinweist, die später positiv auf das Coronavirus getestet wurde.

„Ich bin zwar doppelt geimpft, aber für mich war dennoch sofort klar, dass ich jetzt erst einmal zu Hause bleibe“, erklärte Wiener am Freitag im Gespräch mit unserer Redaktion. Er werde die für die Infektiosität entscheidenden fünf Tage abwarten, danach einen PCR-Test machen: „Und dann bin ich wieder im Einsatz.“ Jemanden im Wahlkampf anzustecken – so unwahrscheinlich das auch sei – wolle er auf keinen Fall riskieren.

Immerhin: Im Park Ville d’Eu war der CDU-Kandidat per Telefon zugeschaltet und konnte so live miterleben, wie ihm Michaela Noll, die als bisherige Abgeordnete des Wahlkreises die Veranstaltung moderierte, „höchsten Respekt für das verantwortungsvolle Handeln“ zollte.

Bundespolitiker Brinkhaus schlüpfte bei seiner Rede vor etwa 30 Zuhörern mehrfach in die Rolle eines Fußballtrainers: „Wenn man die Wahl-Umfragen momentan betrachtet, liegen wir 0:1 hinten“, sagte der Fraktionschef. Jetzt komme es in den nächsten drei Wochen darauf an, so zu kämpfen, „dass man sich auch ruhig einmal das Trikot dreckig macht“. Denn es gebe gute Chancen, das Spiel zu drehen: „Wir haben eine tolle Mannschaft, die in den vergangenen Jahren viel erreicht hat, dazu Armin Laschet, der die beste NRW-Landesregierung führt, die wie je hatten – und der sich als Teamspieler versteht.“