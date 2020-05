Corona-Schutzverordnung : Das alles ist in Haan wieder erlaubt

Das alles ist in Haan wieder erlaubt

Musikunterricht per Skype ist für Musikschulleiter Thomas Krautwig jetzt nicht mehr das Gebot der Stunde Foto: "Köhlen, Stephan (teph)"/Köhlen, Stephan (teph)

Haan Die Lockerung der Corona-Schutzverordnung bringt herbeigesehnte Erleichterungen. Die Stadt teilt mit, was ab sofort wieder erlaubt ist, bittet aber, verantwortungsvoll damit umzugehen.

Das Land Nordrhein-Westfalen hat die Corona-Schutzverordnung erneut aktualisiert und dabei weitere Lockerungen zugelassen, die sich bereits in dieser Woche auch auf das öffentliche Leben in Haan auswirken. „Wir freuen uns sehr, dass wir nun wieder ein kleines Stück Normalität gemeinsam leben dürfen.", sagt Bürgermeisterin Bettina Warnecke. „Lassen Sie uns mit den Lockerungen gemeinsam verantwortungsvoll umgehen!"

Ab Donnerstag, 7. Mai, werden in Haan die 4. Klassen der fünf Grundschulen wieder mit dem Unterricht beginnen. Die Haaner Grundschulen sind darauf vorbereitet, betont die Stadt. Unterrichtet werde drei bis vier Stunden täglich zunächst überwiegend in den Kernfächern Mathematik, Deutsch und auch Sachkunde. „Die Schulleiter haben uns ihr Raumbelegungskonzept vorgestellt und sich viele Gedanken gemacht, wie sie die Viertklässler unter Wahrung aller Auflagen gut unterrichten können“, erklärt die Leiterin des Amtes für Schule und Sport, Astrid Schmidt. Von den Schulleitern wisse sie, dass sie sich riesig auf die vierten Klassen freuten. „Wir sorgen als Schulträger dafür, dass die Hygieneauflagen eingehalten werden und verstärken die Reinigungsintervalle in den betreffenden Bereichen (Klassenräume, Flure, Toiletten etc.)“, versichert Astrid Schmidt.