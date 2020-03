Haan : Ein Restaurant, das nach Hause kommt

Die Gaststätte „Palazzo im Wiedenhof“ bietet seine gehobene Küche jetzt als Lieferservice. Und kann damit sein Personal halten.

Die Gaststätte „Palazzo“ im Wiedenhof in Gruiten-Dorf: Der gemütliche Essbereich, der sonst immer als Wohlfühlort für Seele und Gaumen Dorfbewohner und Ausflügler gleichermaßen angezogen hat, ist verwaist. Doch in der Küche wird nach wie vor eifrig gebrutzelt, abgeschmeckt und gewürzt. Dominik Winter steht am Herd und brät Schnitzel, kocht Pasta und kreiert immer wieder neue Gerichte. Nur dass das Essen am Ende nicht auf einem Teller in der Gaststube serviert wird, sondern in Aluschalen oder Styroporverpackungen ausgeliefert oder abgeholt wird. Gehobene Küche für die eigenen vier Wände sozusagen. Der Weinfachhändler aus der Haaner Innenstadt hatte dem alten Wiedenhof schon bei der Eröffnung im April 2018 neues Leben eingehaucht. Als gelernter Koch, der früher sogar in einigen Sternehäusern auftischte, hat Winter in den vergangenen knapp zwei Jahren ein stimmiges Konzept für die neue Restauration im Dorf umgesetzt. Pfiffig rustikal.