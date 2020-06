Rathaus zieht Bilanz : Corona-Maßnahmen: städtischer Krisenstab tagte bisher 40 Mal

Haan Die Stadtverwaltung stellte jetzt im Haupt- und Finanzausschuss die Bilanz der Covid-19-Krise vor – und zwar nach Zahlen aufbereitet. Damit gewählte sie Einblicke in die Arbeit unter den besonderen Bedingungen.

Diese Bilanz stellte Bürgermeisterin Bettina Warnecke jetzt im Haupt- und Finanzausschuss vor. Die Krise in Zahlen – das gewährte einige interessante Einblicke in die Arbeit unter den besonderen Bedingungen.

Tägliche Kontrollen Allein zwischen dem 2. April und dem 16. Mai fielen der Stadt zufolge 2400 Personalstunden mit täglich rund 300 bis 450 angefahrenen Kontrollpunkten und ergänzenden Spielplatzkontrollen durch den Bauhof an

Lehrerverband rät zu Lockerung von Handyverboten an Schulen

Wegen Corona-App : Lehrerverband rät zu Lockerung von Handyverboten an Schulen

Linderung der Corona-Folgen in Geldern

Linderung der Corona-Folgen in Geldern : Mehr Platz für Gelderns Außengastronomie

Einzelhandel/Gastronomie/Veranstalter Hier gab es rund 300 Einzelfälle. Kontrollen von Supermärkten und Discountern gehörten ebenso dazu wie bei anderen Betrieben mit vorgegebenen Hygienestandards. Rund 200 Unternehmen wurden auf diese Weise geprüft – und zwar jeweils mindestens zweimal. An Wochenenden und Feiertagen bestand zudem eine ständige Rufbereitschaft.

Unterbringung Flüchtlinge/ Obdachlose In den städtischen (Gemeinschafts-) Unterkünften wurde der Regelbetrieb aufrechterhalten. Es wurden Belegungs- bzw. Quarantäne-Reserven in der Landesfinanzschulle und der Unterkunft Neandertalweg geschaffen. Es gab allerdings nur einen Verdachtsfall in der Landesfinanzschule, der sich zudem nicht bestätigte 500 Masken wurden von Ehrenamtlichen für die Flüchtlinge und Obdachlosen genäht und verteilt.