Kostenpflichtiger Inhalt: Mobilität in Haan : Corona-Gelder für Fahrrad-Verleihstation?

Zwei Lastenfahrräder soll die Stadt Haan anschaffen und verleihen. Foto: dpa/Gregor Fischer

Haan Die städtische Wirtschaftsförderung will prüfen, ob Corona-Fördermittel für eine Fahrrad-Verleihstation in einem der derzeit leerstehenden Ladenlokale an der Bahnhofstraße als Start-Up genutzt werden können.