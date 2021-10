Coronazahlen am Samstag : 54 Infektionen in Hilden, 39 in Haan

Hilden/Haan Der Kreis Mettmann hat die Zahlen für Samstag mitgeteilt, die allerdings nicht besonders aussagekräftig sind. So werden die Impfzahlen erst Montag nachgereicht. Todesfälle wurden nicht verzeichnet.

Basierend auf den labortechnisch bestätigten Fällen sind im Kreis Mettmann am Samstag kreisweit 657 Infizierte erfasst, davon in Erkrath 68, in Haan 39, in Heiligenhaus 35, in Hilden 54, in Langenfeld 44, in Mettmann 48, in Monheim 59, in Ratingen 211, in Velbert 79 und in Wülfrath 20.