Haan : Comedy, Karaoke und Rockstars in der "Kajüte"

Haan Zum Monatswechsel bietet Fienchen's Kajüte, Kaiserstraße 5, wieder ein abwechslungsreiches Programm: Am 29. Mai heißt es "Comedy am Dienstag" mit TV-bekannten Comedians. Vera Deckers und Oliver Müller sind regelmäßig bei "Nightwash" oder im "Quatsch Comedy Club" zu sehen. Der Newcomer Nick Schmid ergänzt das Programm von "Comedy am Dienstag", das wieder von Ivanna Mironenko moderiert wird.

Am 30. Mai folgt das Düsseldorfer Urgestein Enrico Palazzo mit einem Akustik-Cover-Programm. Zum Karaoke - 40.000 Playbacks der letzten 50 Jahre sind vorrätig - für alle lädt die Kajüte für Freitag, 1. Juni, ein. Die Party beginnt um 21 Uhr. Und am Montag, 4. Juni, folgt Martin Engeliens "GoMusic". Der Bassist der Klaus-Lage-Band bringt tolle Musiker mit: Neben dem deutschen Drum-Guru Manni von Bohr (Bröselmaschine, Birthcontrol, Randy Hansen) steht die amerikanische Hard-Rock Lady Roni Lee (Venus and the Razorblades, Steppenwolf) und der britische Solo-Artist Gil Edwards auf der Bühne.

Für Comedy gibt es Tickets zum Preis von acht Euro bei Zigarren-Fischer, in der Kajüte und online unter neanderticket.de. An der Abendkasse sind 10 Euro Eintritt zu entrichten. Für Go Music kosten die Karten im Vorverkauf 12 Euro, an der Abendkasse 15 Euro, teilte "Kajüte"-Programmchef Klaus Eisner mit. Die übrigen Veranstaltungen sind Eintritt frei.

(-dts)