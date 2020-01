Haan : „Rauschen der A 46 hat meine Kindheit geprägt“

Christian Petzold hat im Januar 2019 für das Drehbuch von „Transit“ den Bayerischen Filmpreis erhalten. Foto: dpa/Tobias Hase

Haan Christian Petzold erhält den Schillerpreis der Stadt Mannheim. Der Filmemacher (59) ist in Haan aufgewachsen.

„Christian Petzolds Werke zu gesellschaftlich relevanten Themen unserer Zeitgeschichte machen ihn zu einem prägenden Regisseur der deutschen Filmkultur“, begründete der Mannheimer Oberbürgermeister Peter Kurz die Entscheidung der Jury. Der mit 20.000 Euro verbundene Preis wird dem 59-jährigen Regisseur und Drehbuchautor im März 2020 verliehen.

Christian Petzolds Eltern stammen aus der DDR. Sie haben 1958/59 die so genannte Ostzone verlassen und sind in den Westen gezogen. „Ich wurde in der Klinik von Doktor Biermann in Hilden geboren (heute Capio Klinik im Park), dort haben damals die Haaner Frauen entbunden.“ Christian Petzold wuchs „Am Hühnerbach“ auf, eine Reihenhaussiedlung im Norden von Haan. Dort verbrachte er seine Kindheit und Jugend, hockte oft mit seiner Clique auf Bänken, rauchte, hörte Musik und träumte von einem anderen Leben. „Es war alles so furchtbar langweilig damals: Die arbeitende Bevölkerung trennte Arbeiten und Wohnen streng voneinander“, erinnert er sich: „Am Wochenende wollten sie in ihrer Reihenhaussiedlung im Grünen ihre Ruhe haben. Wir Jugendlichen waren uns selbst überlassen und fuhren dann mit dem Fahrrad nach Wuppertal, Düsseldorf oder Köln ins Kino.“

Info Einer der einflussreichsten deutschen Regisseure Der in Hilden geborene und in Haan aufgewachsene Christian Petzold ist bereits mit mehr als 20 Preisen ausgezeichnet worden. Er hat auch drei Folgen für den TV-Krimi „Polizeiruf 110“ inszeniert. 2018 wurde er in die Academy of Motion Picture Arts and Sciences berufen, die jährlich die Oscars vergibt. Christian Petzold ist mit Dokumentarfilmregisseurin Aysun Bademsoy verheiratet und lebt mit seiner Familie in Berlin-Kreuzberg.

1979, nach dem Abitur am Haaner Gymnasium verweigerte Petzold wie viele seiner Generation den Wehrdienst und fing als Zivildienstleistender beim Christlichen Verein junger Menschen (CVJM) in Haan an. „Dort habe ich mit schwer erziehbaren Jugendlichen gearbeitet. Für sie habe ich im Filmclub Kinoabende organisiert. Es gab immer ein Doppelprogramm: Einen wenig anspruchsvollen Lockfilm, zum Beispiel Bud Spencer, und danach etwas pädagogisch Wertvolles für die Proletarierkinder. Damals entstand meine Liebe zum Film.“

Nach dem Zivildienst verließ Christian Petzold das Rheinland, zog nach Berlin und studierte Theaterwissenschaft und Germanistik an der Freien Universität Berlin und dann an der Deutschen Film- und Fernsehakademie Berlin: „Wer in Haan oder sonst wo in der Provinz aufgewachsen ist, der träumte davon, auszubrechen und anderswo sein Glück zu suchen.“