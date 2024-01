Säure-Attentat von Haan Jetzt spricht der Chef-Ermittler

Es ist 12 Uhr Mittags an diesem Donnerstag im Prozess wegen des Säureanschlags auf den damaligen Innogy-Manager Bernhard Günther, als es der Vorsitzende Richter vom Zeugen, dem polizeilichen Ermittlungsleiter, ganz genau wissen will: Er habe doch im Herbst 2019 die Vernehmung mit dem Angeklagten Marco L. geführt, jenem 37-Jährigen Kraftsportler, der nach einem Ringkampf noch in der Sporthalle verhaftet worden war. In seinem Vernehmungsprotokoll habe der Beamte folgendes aufgeschrieben: „Marco L. fragt nach, ob die Untersuchungshaft auf die Haftstrafe angerechnet werden würde.“ Im Gerichtssaal bestätigt es der Zeuge: Ja, danach habe der Angeklagte damals gefragt.