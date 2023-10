Soziales in Haan Hutträger gesucht

Wer einen geeigneten Kandidaten oder eine Gruppe kennt, der sollte seinen Vorschlag per E-Mail (info@wirsindhaan.de) oder per Post Hermann Neumann, Holunderweg 7 in 42781 Haan, zukommen lassen. Achtung: Der Vorschlag muss bis zum 15. Oktober eingetroffen sein. In den Vorschlag gehören der Name des Kandidaten und Kontaktinformationen. Außerdem soll auf maximal einer Seite begründet werden, warum der Chapeau Bas an diesen Menschen oder diese Gruppe vergeben werden soll. Für Rücksprachen werden die Einreicher der Vorschläge gebeten, ihre Kontaktdaten anzugeben. In die Gegenrichtung funktioniert das auch: Wer noch offene Fragen beantwortet bekommen möchte, wählt die Telefonnummer 02129 344131.