Antrag für den Rat CDU will Deutschlandtickets für Haaner Stadtbedienstete

In der Begründung betont die CDU, ihr liege es vor allem am Herzen, die Berufspendlerinnen und -pendler zum Umstieg auf umweltfreundliche Verkehrsmittel zu bewegen. Das neue Deutschlandticket biete eine gute Gelegenheit, da es günstiger sei als Tickets in den Preisstufen B, C und D. Leider gebe es in Nordrhein-Westfalen noch keine gesetzliche Handhabe für Kommunen, ihren Bediensteten solche Tickets zu subventionieren. Andere Bundesländer, so die CDU, hätten bereits ihre Regelwerke angepasst „und somit die Reduzierung der Ticketpreise unter anderem für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltungen ermöglicht“.