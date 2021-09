Haan : CDU-Vorsitz: Lohmar tritt nicht mehr an

Haan Bei der Wahlversammlung am 6. Oktober soll es zum Generationswechsel im Vorstand kommen. Schon im April habe er den geschäftsführenden Vorstand über seine Entscheidung informiert.

Der CDU-Stadtverband Haan muss einen neuen Vorsitzenden finden. Denn Wolfram Lohmar, der dieses Amt seit 16 Jahren ausübt, wird sich nicht mehr zur Wiederwahl stellen. Das kündigte er im Vorfeld der Wahl-Mitgliederversammlung an, die am Mittwoch, 6. Oktober, ab 19 Uhr in der Aula des Gymnasiums Haan, Adlerstraße 1-3, beginnt. Er wolle sein „Amt in neue Hände legen und werde daher nicht mehr für den Vorstand kandidieren“, teilte Wolfram Lohmar in einer Mail an die Redaktion mit. „Diese Entscheidung habe ich im Rahmen eines geplanten und geregelten Generationenwechsels bereits Anfang des Jahres nach reiflicher Überlegung getroffen.“ Schon im April habe er den geschäftsführenden Vorstand über seine Entscheidung informiert. Lohmar: „Um einen erfolgreichen Wahlkampf in Haan und im Südkreis Mettmann nicht zu belasten, habe ich diesen Schritt bis heute nicht öffentlich gemacht.“