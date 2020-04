Haan : CDU verteidigt Beschluss für Cook & Chill-Küche

Haan Mit Mehrheit hat sich der Rat in der Sitzung am 31. März 2020 für eine Cook&Chill-Küche im Schulzentrum Walder Straße entschieden. Vincent Endereß und Tobias Kaimer weisen die Kritik der SPD-Fraktion daran zurück.

Der Anspruch der CDU sei es, allen Schulkindern in Haan ein hochwertiges Mittagessen anbieten zu können. Aus den Erläuterungen der Gutachter und weiterer Experten werde deutlich, dass in einer Cook&Chill-Küche genau so hochwertig gekocht werden kann wie in einer Frisch-Küche, so die CDU-Fraktion. Dabei komme das „Wie“, also auf die Vorprodukte, Zutaten und die Umsetzung, an.