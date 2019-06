Haan : Sandbachtal mit Erholungswert – Bürger wollen mitsprechen

Nach der gelungenen Premiere im Mai unternahm der Vorstand des CDU-Stadtverbandes Haan vorseiner eigentlichen Sitzung erneut einen Spaziergang mit interessierten Mitgliedern und Bürgern, diesmal durch das Sandbachtal.

Mit rund 20 Anwesenden startete die spontane Expedition von der Stadtbücherei am unteren Neuen Markt aus in den Schillerpark. Schräg gegenüber der Bibliothek, mit Aussicht in den grünen Stadtgarten, soll das neue Rathausgebäude gebaut werden, berichtete Kaimer. Pläne dazu hatte er mitgebracht und stellte darauf drei Varianten des Neubaus vor. Der Korpus in Form einer acht oder sechs würden dazu führen, dass das Gebäude, aufgrund der Nettogeschossfläche, nicht sonderlich hoch gebaut werden müsse. „Wenn man sich für die Variante in Form eines H entscheidet, dann dürfte es wohl etwas höher gehen“, erklärte Kaimer. Grundsätzlich aber solle sich das neue Gebäude optisch in das Umfeld einfügen und nicht mehr als drei Geschosse haben.