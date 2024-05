Im „Carpe Diem“ CDU-Ratsteam besucht Senioren-Union

Von den Zuhörern aus dem voll besetzten Veranstaltungssaal im Seniorenheim Carpe Diem kamen unter anderem Fragen zum Thema Sicherheit in Haan. Vor allem der Bereich „Angsträume“ beschäftigte die Anwesenden. Genannt wurden dabei die Bahnhöfe in Haan und Gruiten. Bemängelt wurde, die Sauberkeit in der Stadt Haan sei verbesserungswürdig. Die teils problematische Taktfolge im öffentlichen Nahverkehr wurde ebenso angesprochen, wie fehlende Wetterschutz-Häuschen an manchen Haltestellen. Überfüllte Abfallbehälter rundeten das wenig schmeichelhafte Bild an den Bahnhöfen und Bushaltestellen ab. „Die Fragen der Besucher wurden von Annette Braun-Kohl und Tobias Kaimer detailliert beantwortet“, hieß es seitens der Senioren-Union. Nach etwa zwei Stunden war die gelungene und informationsreiche Veranstaltung beendet.