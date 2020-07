Haan : CDU informiert heute über Bachtal-Projekt

Haan Das Haaner Bachtal wird mit Landes- und Bundesmitteln für rund 1,9 Millionen Euro modernisiert. Das Projekt beschäftigt viele Haaner. Obwohl im Vorfeld bereits eine Bürgerbeteiligung stattgefunden hatte, meldeten sich bei der CDU am Marktstand, im ZoomCall und per Mail zahlreiche Bürger mit kritischen Stimmen und Vorschlägen.

Bei einer von der CDU angeregten Prüfung der Vorschläge durch die Verwaltung wird zu beachten sein, dass denkbare Änderungen dem Bewilligungsbescheid der Bezirksregierung nicht zuwiderlaufen, schreibt die CDU. Um sich auch vor Ort an Hand der Entwürfe ein Bild über die geplanten Maßnahmen machen zu können, lädt die CDU-Fraktion Anlieger am heutigen Montag, 20.07.2020, um 18 Uhr zu einem Spaziergang ein. Treffpunkt ist am Zugang zum Bachtal an der Robert-Koch-Straße.