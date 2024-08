Antrag für den Mobilitätsausschuss CDU will Maßnahmenpaket für Bahnhof Gruiten

In dem Antrag heißt es, die Stadt solle zudem in Absprache mit der Bahn eine regelmäßige Grundreinigung der Treppen und der Tunnelanlage gewährleisten. Auch müsse etwas gegen die wiederkehrenden Überschwemmungen des Tunnels unternommen werden. Neben der Verbesserung der Beleuchtung bittet die CDU schließlich noch um regelmäßige Berichte über den Kontakt zur Bahn und die Sanierungsfortschritte am Gruitener Bahnhof.