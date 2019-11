Haan : CDU: Sonnenstrom auf städtischen Dächern gewinnen

Die Haaner CDU-Fraktion in die Produktion Erneuerbarer Energien einsteigen. Als erstes sollen die Dächer städtischer Gebäude – wo möglich – mit Photovoltaik-Anlagen ausgestattet werden.

(-dts) Kurzfristig sollen auf den Dächern der Feuer- und Rettungswache und der Grundschule Mittelhaan Photovoltaik-Anlagen installiert werden, um Strom aus Sonnenlicht zu gewinnen. Für diesen Einstieg in die Produktion Erneuerbarer Energien will die CDU-Fraktion 60.000 Euro in den Haushaltsplan 2020 aufgenommen wissen. Einen entsprechenden Antrag haben CDU-Fraktionschef Jens Lemke und Ratsherr Vincent Endereß eingereicht.

Die beiden Politiker verweisen darauf, es sei schon seit Vorlage des 10-Punkte-Klimaschutzplans aus dem Jahr 2015 bekannt, dass die genannten Gebäude sich für die Stromproduktion aus Sonnenlicht eignen. Photovoltaik-Anlagen auf eigenen Dächern böten sich schon aus Gründen des hohen Eigenverbrauchs an. Das Nutzungsprofil erlaube es, vorerst auf eine Speicherlösung zu verzichten, die überschüssige Energie in Batterien zum späteren Verbrauch speichert. Allerdings, so Lemke und Endereß, sollte eine nachträgliche Installation möglich bleiben. In Haan produzierte und genutzte Energie entlaste die Netze und verbessere die Klimabilanz.