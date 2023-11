Mitgliederversammlung CDU Haan warnt vor Medizin-Lücken

Durch die geplante Schließung der Hälfte aller Krankenhäuser würde das dezentrale System aufgegeben. Das Vorhaben, die dadurch frei gewordenen Fachkräfte in den Maximalversorgern einzusetzen, sieht Bölke als gefährlich an. „Viele Fachkräfte im Bereich der Pflege, die frei werden, gehen in andere Sparten.“ Somit würden noch mehr Fachkräfte verloren gehen. Außerdem sei die Vorgehensweise überstürzt. „Zuerst müssen die Maximalversorger hochgefahren werden, bevor man die dezentralen Krankenhäuser schließt.“