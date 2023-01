Haan CDU warnt: Stadt darf Vereine nicht „kaputtsparen“

In die ab dieser Woche beginnenden Haushaltsplanberatungen der Fachausschüsse gehen die Christdemokraten mit eigenen Vorstellungen, sind aber offen für weitere Ideen. An einem Punkt wollen sie allerdings in jedem Fall festhalten, wie Lemke, Wetterau und Endereß übereinstimmend betonen: „An der Einrichtung eines städtischen Ordnungsdienstes mit vier bis fünf Stellen führt kein Weg vorbei.“ Der werde in Haan dringend benötigt.