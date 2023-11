Konzert nach vier Jahren Pause Jazz-Café feiert beschwingte Rückkehr

Als der letzte Akkord des lässigen Auftaktliedes „The Stripper“ verklungen war, brachte Oliver Richters das Publikum mit gewohnt lakonischem Humor erstmals zum Schmunzeln: „Da sind wir schon wieder!“ rief der musikalische Leiter der „CC All Stars Big Band“ den rund 200 Besuchern ironisch zu – wohl wissend, dass die Haaner Musikfreunde eine ganze Weile auf die 27. Auflage des traditionellen Jazz-Cafés hatten warten müssen: 2019 – vor der Corona-Pandemie – hatte die Band gemeinsam mit dem Kulturamt zur bis dato letzten der ansonsten jährlich stattfindenden Veranstaltungen eingeladen. Damals war man wegen der Neubauarbeiten am Gymnasium ins Forum Haan ausgewichen. Jetzt ist die Durststrecke beendet, und die insgesamt 19-köpfige Formation kehrte zurück in ihre musikalischen Heimat – auf die Bühne in der Aula der Schule.