Haan : Caritas-Aktion unterstützt 75 bedürftige Schulkinder

HAAN (ilpl) Zum Schuljahresbeginn hat der Caritasverband 75 Kinder aus bedürftigen Familien mit Schulmaterial ausgestattet. Der materielle Aufwand von fast 2000 Euro wurde durch den Projektfonds „Haaner Kinder in Not“ übernommen.

Der Beginn des neuen Schuljahres ist für finanzschwache Familien eine schwierige Jahreszeit. In den Sommerferien haben Kinder und Eltern schon mit Freizeitaktivitäten wie Schwimmbadbesuchen, kleineren Ausflügen oder Eis essen das Familienbudget belastet, und nun steht der Schulbeginn ins Haus. Viele Schulen, ganz gleich, ob Grund- oder Weiterführende Schulen, haben genaue Listen, welches Material in welcher Qualität anzuschaffen ist. Wenn bei den Erstklässlern besonders Tornister und Federmappe das Budget belasten, brauchen ältere Schüler häufig Wörterbücher, Zirkel, besonderes Zeichenmaterial, Schutzumschläge oder gar einen programmierbaren Taschenrechner – das geht ordentlich ins Geld.

Auch wenn der staatliche Zuschuss bei bedürftigen Kindern von 70 auf 100 Euro zum Schuljahresbeginn angehoben wurde, so liegt der notwendige Bedarf für Material, Sportkleidung, Kopiergeld und Klassenkasse deutlich höher. Diese fallen ja nicht nur zur Einschulung an, sondern stehen in jedem Schulhalbjahr wieder neu auf der Ausgabenliste. Der Caritasverband möchte mit dieser Unterstützung ärmeren Kindern, wie beispielsweise solchen aus Flüchtlingsfamilien, einen guten und erfolgreichen Start ins Schuljahr ermöglichen.