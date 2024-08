L 357-Ärger Bürger- und Verkehrsverein gibt Kampf um abknickende Vorfahrt auf

Ein knappes halbes Jahr lang hat der Bürger- und Verkehrsverein Gruiten (BVV) alles unternommen, um zu erreichen, dass die Niederbergische Allee an ihrem Treffpunkt mit der Ellscheider Straße eine abknickende Vorfahrtsregelung bekommt. So sollte der Verkehr entlang der Baustelle an der L357 entlastet werden. Immerhin müssen gerade in den Hauptverkehrszeiten Autofahrer, die von der Allee nach Haan oder Hochdahl fahren wollen, Geduld mitbringen und sich in eine teilweise bis Amada reichende Warteschlange einreihen. Das räumt selbst die Straßenverkehrsbehörde der Stadt Haan ein.