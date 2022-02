Bürgerantrag : Wird Buschhöfen verkehrsberuhigt?

Haan Im Ausschuss für Umwelt und Mobilität ist am Dienstag die Straße Buschhöfen Thema. Darin geht es um die Einrichtung eines verkehrsberuhigten Bereichs auf einem Teilabschnitt der Straße.Doch das ist an Bedingungen der städtischen Straßenverkehrsbehörde geknüpft.

Die Anwohner der Straße Buschhöfen könnten schon bald ihren lange geforderten „Verkehrsberuhigten Bereich“ erhalten. Dies teilte die Stadt Haan jetzt mit. Voraussetzung ist allerdings, dass der Ausschuss für Umwelt und Mobilität in seiner Sitzung am Dienstagabend ebenfalls grünes Licht gibt.

Ein paar Bedingungen hat die städtische Straßenverkehrsbehörde allerdings gesetzt: So soll die Straße zwar mit den entsprechenden Verkehrsschildern ausgestattet werden. Eine bauliche Veränderung der Verkehrsfläche in Form von Schwellen und Berliner Kissen werde es aber nicht geben.

Buschhöfen-Anwohner beklagen schon länger. „Durchfahrende Autos halten sich häufig nicht an die vorgeschriebene Geschwindigkeit“, berichten sie in einem Schreiben an die Stadt. Die zur Verkehrsberuhigung angelegten Inseln leisteten an dieser Stelle leider keinen Effekt, sondern würden durch die großen Abstände zueinander lediglich zügig umfahren: „Kaum ein Fahrzeug bremst hier ab.“ Ein Verkehrsschild stehe lediglich an der unteren Bachstraße – nicht aber an der Einfahrt zur Straße Buschhöfen oder im weiteren Verlauf.