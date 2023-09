Technik versagte Bundesweiter Warntag – Haan sucht den Sirenenfehler

Sirenen in Haan und Gruiten haben beim bundesweiten Warntag am Donnerstag vergangener Wochekeine Signale abgegeben und blieben stumm (wir berichteten). Stadt Haan und Kreis Mettmann, die gemeinsam für die Warnung der Bevölkerung zuständig sind, haben nach eigenen Angaben „unverzüglich mit einer Fehleranalyse begonnen.“ Die Sirenen werden zentral durch die Leitstelle des Kreises Mettmann ausgelöst, heißt es dazu in einer Pressemitteilung. Dabei würden die Anlagen mit individuellen Adressen angesteuert, um eine örtliche, zielgerichtete Warnung zu ermöglichen. Für Gruiten habe festgestellt werden können, dass kurz vor „dem Warntag eine solche Adresse versehentlich im Einsatzleitsystem der Kreisleitstelle gelöscht worden ist“. Dadurch seien in Gruiten die Sirenen stumm geblieben. Noch am Warntag sei dieser Fehler behoben worden. Unklar ist laut Stadt aber noch, warum auch Sirenen in Alt-Haan nicht auslösten. Die erforderlichen Adressen zur Ansteuerung seien nachweislich über das digitale Funknetz ausgesendet worden. Seit Dienstagvormittag werden demnach alle Sirenenanlagen einzeln vor Ort durch ein Technik-Team von Stadt und Kreis überprüft.