Spende der Bürgerstiftung : Tafel kauft Gutscheine für Discounter

Haan (-dts) Die Bürgerstiftung Haan hat dem Sozialdienst Katholischer Frauen und Männer (SKFM) Haan als Träger der Tafel Haan 5000 Euro gespendet. Diese Summe soll den Tafel-Kunden zu Gute kommen.

Die Tafel Haan musste, wie so viele anderen Tafeln auch, ihren Betrieb bis auf Weiteres einstellen. Letztendlich entschied man sich für die Verteilung von Einkaufsgutscheinen der ansässigen Discounter. Je nach Größe der Bedarfsgemeinschaften und Anzahl der Kinder variierten die Höhe der beigelegten Einkaufskarten in den Briefen zwischen 10 und 80 Euro, einigermaßen regelmäßiger Tafelbesuch in den letzten Monaten vorausgesetzt. Insgesamt wurden so in der ersten Tranche über 3300 Euro an die Tafelkunden weitergegeben. Die Verteilung erfolgte am Donnerstag. Bürgermeisterin Dr. Bettina Warnecke versprach dem Geschäftsführer des SKFM Haan, Hubert Gering, sich – wie bei der Bürgerstiftung Haan – auch noch bei anderen Organisationen einzusetzen um die Aktion wiederholen zu können.