Im Amt bestätigt Bürgerstiftung für Haan und Gruiten wählt Vorstand neu

Angelos Tsangaris und Petra van der Lest wurden als Vorsitzender und stellv. Vorsitzende mit Jeannette Kirchhoff als Vorstandsmitglied bestätigt. Neu an Bord ist Karin Nießner. „Mit der Verstärkung im Team wollen wir neue Projekte angehen und uns im Klimaschutz mehr engagieren“, heißt es in einer Pressemitteilung des neuen Vorstands. Auch beim Stiftungsrat gab es eine Veränderung. Er wird durch Cecilie Kaimer-Conzen verstärkt. Bürgermeisterin Bettina Warnecke und Udo Vierdag (Vorstandschef Stadt-Sparkasse) sind von Amts wegen Mitglieder. Wiedergewählt wurden Ute Hollweg, Ralf Kronenberg, Jennifer Leithäuser und Gabriele Römer. Die nächsten Treffen beider Gremien sind bereits geplant, „um das Leben in unserer Heimatstadt mitzugestalten“, wie es heißt.