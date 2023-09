Prävention in Haan 10.000 Euro für Kinder psychisch kranker Eltern

Rund 200 Kinder betreut „Kipkel“ in etwa pro Jahr, die Verweildauer in Projekten sei dabei je nach Fall unterschiedlich, berichtet „Kipkel“-Schatzmeisterin Renate Dittmann. Vom Vorschulalter bis zur Volljährigkeit werden Kinder begleitet, melden sich manchmal auch danach noch. Wichtig, so Wolfgang Schwachula, sei es, die Präventionsangebote gemeinsam mit den Eltern aufzusetzen, um die Kinder, die ohnehin oft die Schule bei sich suchten oder die Geschehnisse Zuhause verbergen, nicht in zusätzliche Konflikte zu bringen. „In den Familien wird schon genug geheimgehalten, ohne dass es so sein müsste.“ Dass die Mutter aufgrund von Depressionen wochenlang nicht aufsteht, beispielsweise, dass Eltern sich seltsam verhalten und Freunde daher nie zum Spielen kommen dürfen. Ein Projekt war daher ein Kasten mit der Aufschrift „Geheim“, „darin konnten Kinder alles aufschreiben, was bei ihnen Zuhause geheim ist“, erläutert Peter Strässer, zweiter Vorsitzender des Förderkreises. In enger Zusammenarbeit mit dem LVR-Klinikum, in dem Wolfgang Schwachulla rund 20 Jahre selbst gearbeitet hat, werden die Angebote von „Kipken“ bekannt gemacht und Eltern in Behandlung gefragt. Wolfgang Schwachulla: „In der Regel läuft man da offene Türen ein.“