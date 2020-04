Kontaktverbot : Mutmach-Post für Haaner Heimbewohner

Haan Mit vier selbst gemalten Bildern wollen Kinder der Haaner Kita Märchenwald den Senioren ein Licht in dieser dunklen Zeit des Besuchsverbots schenken. Bürgermeisterin Bettina Warnecke schrieb dazu einen langen Brief.

Um den in diesen Tagen von der coronakrisenbedingten Kontaktsperre extrem hart getroffenen Bewohnern der Haaner Seniorenheime eine Freude zu machen, haben sich die Kinder der städtischen Kita Märchenwald etwas Besonderes ausgedacht. Sie haben Bilder gemalt, die jetzt jedem einzelnen Bewohner der drei Seniorenheime zugestellt wurden – und zwar ohne einen Cent für Porto auszugeben, wie Bürgermeisterin Bettina Warnecke betont. Die Stadtbediensteten hätten die Umschläge persönlich an den Häusern abgegeben.

Die Stadtchefin hat gleich noch einen langen Brief aufgesetzt, der den Bildern jeweils hinzugefügt wurde. „Ich wollte den Bewohnern zum einen meinen Respekt aussprechen, ihnen aber auch vor allem Mut machen und zeigen, dass sie nicht vergessen sind”, sagte sie auf Anfrage.

In dem Schreiben heißt es unter anderem: „Gerade Sie stellt die derzeitige Situation sicherlich vor große Herausforderungen. So plagen Sie wahrscheinlich große Sorgen vor einer Ansteckung. Ich kann Ihre Sorgen gut verstehen, da mein 80-jähriger Vater ebenfalls zu der Risikogruppe gehört. Auch Sie werden Ihre Angehörigen vermissen, da Ihnen der persönliche Kontakt – auch zu Ihrem eigenen Schutz – verwehrt ist. Sie werden in dieser Krisenzeit sicherlich viel mit Ihren Liebsten telefonieren – das alles ersetzt aber nicht die persönlichen Begegnungen.”