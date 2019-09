Haan : Bürgermeisterin bittet Haaner um Baumspenden

Haan Im November könnten bis zu 100 größere Bäume gepflanzt werden.

Die Idee ist geklaut, aber deswegen nicht weniger gut: „Ich habe von der Aktion „Einheitsbuddeln“ des Landes Schleswig-Holstein gehört. Dort ruft die Landesregierung ihre Bürger wegen des Klimawandels zu einer gemeinsamen Baumpflanzaktion auf.“ Diese Idee fand Bürgermeisterin Bettina Warnecke so gut, dass sie sie jetzt auf Haan übertragen will.

Auch in der Gartenstadt hat die Trockenheit der letzten Jahre etlichen Bäumen insbesondere im Stadtgebiet zu schaffen gemacht. „Gerade Stadtbäume sind wichtig für das städtische Klima“, weiß Warnecke. Außerdem sind sie für Vögel und Insekten Nahrungsquelle und Lebensraum zugleich. „Ich habe an Obstbäume gedacht, weil sie mit ihren Blüten besonders insektenfreundlich sind“, erklärt die Verwaltungschefin.

Der Haaner Obstgarten soll auf einem 22.500 Quadratmeter großen städtischen Grundstück auf der Wiese am Wiedenhof entstehen. „Machen genug Haaner mit, könnten dort bis zu 100 Obstbäume gepflanzt werden und so ein für jeden zugänglicher öffentlicher Obstgarten entstehen“, sagt Warnecke.

Das Grünflächenamt will die Obstbäume erst kaufen, wenn bekannt ist, wie viele Bürger bei der Aktion „Einheitsbuddeln“ mitmachen: „Wir wollen größere zehn- bis zwölfjährige Bäume kaufen. Vorzugsweise alte Sorten, die sich hier bei uns bereits bewährt haben und gleich Früchte tragen“, erklärt Stadtgartenmeister Peter Kannemann. Der Haaner Obstgarten soll Äpfel und Birnen, Pflaumen, Kirschen, Mispeln und Quitten bieten, eventuell auch Walnüsse und Esskastanien. „Die Früchte darf jeder ernten; die Obstbäume sollen allen Haanern zur Verfügung stehen.

Wer einen Baum für die Obstwiese spenden möchte, der kann vom 1. bis 31. Oktober eine E-Mail an den buergerdialog@stadt-haan.de senden. In der E-Mail müssen die Kontaktdaten des Spenders, die Anzahl der Bäume und die gewünschte Sorte vermerkt sein. Alle Informationen dazu werden ab dem 1. Oktober auf der Website der Stadt Haan veröffentlicht.

Die Pflanzaktion findet am Samstag, 16. November, ab 10 Uhr statt. Die mit Wurzelballen geschätzt 80 Kilogramm schweren Bäume werden von den Profis des Betriebshofs bis zum Pflanzloch transportiert. Wer selbst nicht zur Schaufel greifen kann oder will, kann ihnen auch das eigentliche Pflanzen überlassen. Der Betriebshof wird die Pflege und Bewässerung der Obstwiese übernehmen. „Jeder kleine Obstbaum erhält einen Wassersack, der 80 Liter Wasser fasst“, erklärt Kannemann. So soll sichergestellt werden, dass die jungen Bäume auch Zeiten längerer Trockenheit unbeschadet überstehen und die Mitarbeiter des Betriebshofs nicht täglich gießen müssen.