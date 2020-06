Bürgerinitiative : Straßenbeiträge: Brief an Ministerin

Die Planung zur Sanierung der Neustraße war der Grund zur Bildung einer Bürgerinitiative. Foto: "Köhlen, Stephan (teph)"/Köhlen, Stephan (teph)

Haan Die Bürgerinitiative Straßenbaubeiträge (BIS) hat in einem Brief an NRW-Bauministerin Ina Scharrenbach sowie diverse andere Adressaten eine Befreiung von den Kosten für die Erschließung und Herstellung der sanierungsbedürftigen Straßen gefordert.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

„Wir gehen davon aus, dass Sie gemeinsam mit dem Finanzminister bereits tätig geworden sind und dem Bundesfinanzminister Zahlen unter anderem für konkrete Investitionsmaßnahmen, Projekte und Unterstützungsmaßnahmen vorgelegt haben“, heißt es in dem Schreiben.

Dazu gehörten in erster Linie Mittel für den kommunalen Straßenbau, damit die Bürgerinnen und Bürger und die Kommunen von den Kosten für die Erschließung und Herstellung der sanierungsbedürftigen Straßen entsprechend dem Baugesetz und dem KAG entbunden würden.