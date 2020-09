Spielplatz: Termin mit Anwohnern : Viele Wünsche für Spielplatz Adlerstraße

Haan Von Bocciabahn bis zur Matschecke reichen die Ideen. Am 24. September will die Stadt die ersten Pläne fürs neue Gelände vorstellen.

Eine Matsch-Ecke wünschen sich die Anwohner und ihre Kinder. Auch die Stichworte „Baumhaus“ und „Kiste mit Spielsachen“ stehen auf dem Bauzaun, auf dem am Ende der Begegnung auf dem Spielplatz Adlerstraße die Ergebnisse der Infoveranstaltung festgehalten werden. Viele grüne, blaue und pinkfarbene Zettel füllen den Zaun, „Klettern“ und „Fußballspielen“ sind zu lesen, „Bocciabahn“ und „federnder Boden“, aber auch: „Baumpflege“ und „Weg ist kein Hundeklo“.

Der Termin an der Adlerstraße war die erste Bürgerbeteiligung im Zuge der Umsetzung des Spielflächenleitplanes der Stadt Haan, und das Interesse war riesengroß: „Es sind sehr viele Teilnehmer gekommen, die sich äußerst aktiv beteiligt haben“, erklärt Stadt-Sprecherin Sonja Kunders. Neben Wünschen für die Neugestaltung kamen auch kritische Stimmen zur aktuellen Situation zu Wort, so etwa zu der Tatsache, dass der Weg leider häufig durch Hundekot verunreinigt sei.

Am Donnerstag, 24. September, um 17 Uhr wird es auf dem Spielplatz einen weiteren Termin geben, bei dem Jens Gabe einen Entwurf für den Spielplatz vorlegt. Nach technischer Bewertung, ob die Wünsche der Anwohner umgesetzt werden können, fließen die Ergebnisse der Bürgerbefragung in die neuen Pläne ein.

Fest steht: Der Baumbestand bleibt auch bei Umgestaltung des Spielplatzes bestehen, so Sonja Kunders. „Und die Hecke, angrenzend an den Spielplatz, wird nur in der Höhe etwas reduziert, um die Einsehbarkeit auf den Spielplatz zu erhöhen, jedoch nicht gerodet.“